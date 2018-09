Bódi Sylvit meztelen férfival fotózták

Bódi Sylvi nemrég kipróbált egy új sportot, és ott ragadt: rúdon táncol a modell, méghozzá nem is akárhogyan. Általában kevés ruhában mutatja meg magát Sylvi, aki eléggé büszke a testére, ezt már többször is elmondta. Ez a legújabb fotóján is látszik, ahol egy meztelen férfivel pózol egy sziklán, a stáb pedig csodálkozva nézi a szuper kompozíciót.

„Ez a nap is eljött… Készülődünk valamire” – írta a titokzatos képhez Bódi Sylvi, aki egyelőre nem árult el több részletet. A hozzászólások szerint a rajongók is imádják a képet.

A fotón egyébként Peleskey Bence szerepel Sylvi mellett, aki az egyik legkeresettebb magyar férfimodell.