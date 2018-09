„Nem tűnt szívbajosnak Hosszú Katinka”

Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy Hosszú Katinka szívből teljesítette a glasgow-i Európa-bajnokságot, a nyári sikerben pedig a világklasszis új edzőjének, Petrov Árpádnak is meghatározó szerepe volt.

„Szívből és lélekből oldotta meg Hosszú Katinka az Európa-bajnokságot” – mondta a háromszoros olimpiai bajnokról a szövetségi kapitány. Sós Csaba szerint még maga a versenyző is bizonytalan volt a saját állapotát illetően az elmúlt fél év magánéleti és szakmai történései miatt.

„Nekem kapitányként semmilyen elvárásom nem volt, utólag is azt tudom mondani, amit az Eb előtt mondtam: örülök, hogy visszatért, örülök, hogy túl van ezen a fél éven” – jelentette ki.

A jelek szerint az úszóklasszisnak most az a terve, hogy továbbra is sok versenyen indul, még ha nem is annyi versenyszámban, mint a csúcshónapjaiban. „Most sem tűnik szívbajosnak, mert legutóbb Dohában is elég széles palettán vállalta a szereplést, (…) ezeket a versenyeket ő halálosan élvezi, és a lelke egész biztosan nincs kiégve” – állítja Sós Csaba.

„Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy minden keserűsséggel együtt szüksége volt a testének erre a fél év pihenésre, ami a történéseknek csak egy következménye. Ezt tekintem kiinduló pontnak, innen kell elmennie az olimpiáig úgy, hogy megvédje legalább az egyik aranyérmét” – hangsúlyozta a szakvezető, aki szerint meghatározó szerepe volt Petrov Árpádnak, Hosszú Katinka új edzőjének abban, hogy a versenyző megfelelő mentális állapotba került az Európa-bajnokságra. „Ebben csak kockázat van, hiszen ha Katinka nyer két olimpiai aranyat 2020-ban, akkor is mondhatják, hogy legutóbb hármat nyert. Fontos volt, hogy ezt valaki elvállalta” – tette hozzá.