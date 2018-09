Majka elbizonytalanodott, jó döntés volt-e a szakítás

Majka nem véletlenül akart most szombaton nagyon bizonyítani, elvégre évek óta a Budapest Parkban tartott nyitó és záró koncertek voltak a legfontosabbak a formációja számára. Meg is tett minden tőle telhetőt, hogy felejthetetlenné tegye a közel kétórás koncertet: voltak vendégelőadók (Kollányi Zsuzsi, Király Viktor, Papp Szabi, Pápai Joci és Horváth Tomi), táncosok, sőt, még különleges technikai is, amihez a törzsrajongók aligha lettek hozzászokva.

Majka korábban maga is elismerte egy bejelentkezésében, hogy szinte minden pénzt vendégfellépőkre, és a többi körítésre költöttek. És ez még nem volt minden. Majka a koncert közepén egy vallomást is tett – írja a 24.hu.

Elmondta, hogy a “szakítás” utáni botrány elbizonytalanította abban, hogy jó döntést hozott-e, mikor lemondott a Curtisszel való közös munkáról. Hozzátette, ennek ellenére is biztos abban, hogy a következő években nem fognak együtt dolgozni. Vallomását Majka azzal zárta, bármit is mond róla, vagy a zenekarról Curtis, ők mindig szeretni fogják.