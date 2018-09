Beszóltak Tápai Szabina szexi kismamafotójára

Ahogy arról tegnap mi is írtunk, Tápai Szabina a napokban szexi kismamafotót osztott meg magáról a közösségi oldalán. Szabina, aki párjával, Kucsera Gáborral a Nagy Duett alatt jelentette be a terhességet a közelmúltban elmodta azt is, hogy kislányt vár. A baba előreláthatóan novemberben érkezik majd, szülei pedig – noha mindketten fiúra számítottak – alig várják az érkezését.

Visszatérve a minap közzétett kismamafotóra, a bombaformában lévő kismamáról készült kép nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Bár a legtöbb hozzászóló szerint intim és bensőséges hangulatú a fotó, és egyáltalán nem ízléstelen, volt, aki úgy vélte, csak akkor lenne kismamához méltó a fotó, ha Szabina csak a pocakját mutatta volna meg. Olyan is akadt, aki egyenesen gáznak nevezte a kézilabdázó fotóját.

Te mit gondolsz? Írd meg!