Az utált magyar királyné, aki megreformálta a magyar gasztronómiát – ő Aragóniai Beatrix

Mindannyian ismerjük Meghan Markle történetét. „Nem lehet könnyű neki!” – írják sokszor a lapok, utalva arra, hogy az Egyesült Államokat hátrahagyva, egy másik országba költözött, hogy a brit királyi család tagja legyen. Meghan hercegné története közel sem egyedülálló. A svéd király legfiatalabb lánya, Magdolna egy brit-amerikai üzletemberhez ment feleségül. Gyermekeikkel eddig Svédországban éltek, és a férfi volt távol a hazájától, éppen néhány hete azonban bejelentették, hogy ősszel az Egyesült Államokba költöznek. De tény, hogy ritkábban találkozunk már olyannal, hogy egy herceg vagy hercegnő nem a saját hazájából választ pár magának. Pedig régen ez kicsit sem volt ritka. Ilyen helyzetben volt Mátyás király is, amikor 1476-ban másodszorra is megházasodott. Választottja pedig nem más volt, mint a nápolyi születésű Aragóniai Beatrix, aki nem lett a magyarok szeretett királynéja.

Lanthúrral ölte meg szeretőjét Aragóniai Beatrix

Aragóniai Beatrix I. Ferdinánd nápolyi király lánya volt, bár 1475-ben már a királlyá lett Hunyadi Mátyás jegyese volt, bizonyos olasz korabeli gyűjteményekben arról tesznek említést, hogy ekkortájt viszonya volt Ramiro Villacutával, akit aztán megfojtva találtak a nő ágyában. Persze ezt később az életrajzírók nem tudták alátámasztani, azonban már maga a pletyka is elég ahhoz, hogy Beatrix a történelem negatív szereplőihez csatlakozzon.

Mátyás király tíz éve volt özvegy, amikor a nála 14 évvel fiatalabb olasz nőt eljegyezte. Az egész frigyből olyan szinten hiányzott a romantika, hogy a tündérmese szót még a legharsányabb bulvárlap sem merné kiírni a címlapjára, ha most tudósítana a nászról. A házasságot ugyanis először csak képviselő útján Nápolyban tartották meg, majd néhány hónappal később Budán kötötték meg. Ekkor azonban már 24 fogásos lakoma és vízkeresztig tartó mulatság jelentette az ünneplést. A magyar királyt elbűvölte fiatal és okos felesége.

Berúgta az ajtót, és ezt nem mindenki szerette

Azonban nem mindenki rajongott a sakkozásban jeleskedő Beatrixért. Ha vonhatunk párhuzamot az 550 év különbséggel élt szereplők között, míg Meghan Markle a csendesebb és totális beilleszkedést választotta, addig Beatrix a hangos megreformálás mellett döntött. Azonnal az érkezése napján szerette volna itáliai mintára átalakítani az udvart, és bizony két kézzel szórta a pénzt. Egyik udvari írója, Petro Ransano fel is jegyezte, hogy az állandó újításaival Beatrix egyre jobban eltávolodik nemcsak a férjétől, de a magyar néptől is. Történt mindez annak ellenére, hogy a nő megtanulta a magyar nyelvet, hogy könnyebben megértesse magát az emberekkel.

A nép Beatrix királyné iránt táplált ellenszenve azonban akkor erősödött fel igazán, amikor 1490-ben Mátyás Bécsben elhunyt. Sokan sejtették azt, amit évszázadokkal később, 1982-ben egy osztrák orvos diagnosztizált, vagyis hogy a királyt megmérgezték. A mérgezést pedig, mindenféle tények vagy nyomozás hiányában egyértelműen Beatrixnak tulajdonították. A nő, családja támogatása nélkül, teljesen egyedül maradt ezekkel az állításokkal szemben. Később több könyv is született a témában, amelyben nemcsak az indítékokat írták le, de magát a mérgezést menetét is. Az okot sokak szerint a trónutódlásban kell keresni. Beatrix szerette volna megkaparintani a trónt, vagy legalábbis mindent el akart követni annak érdekében, hogy ne Mátyás vér szerinti leszármazottja örökölje azt. A mérget pedig a király egyik kedvenc csemegéjével, a fügével vitte be Mátyás szervezetébe.

Kigúnyolták, elszegényedett

Amikor a rágalmak csitultak, Beatrix fellélegezhetett volna, csakhogy egy ostoba hibának köszönhetően mégsem nyugodhatott meg. Mivel neki és Mátyásnak nem született gyermeke, így többen is jogot formáltak a trónra. Köztük Corvin János és II. Ulászló, akit az özvegy is támogatott, sőt titokban hozzá is ment feleségül. De hamar rá kellett jönnie, hogy a férfi kijátszotta. Már a nászéjszakát sem töltötték együtt, aminek köszönhetően Beatrix hamar a nép gúnyolódásának céltáblája lett. A nászt végül a pápa felbontotta, a rossz anyagi körülmények között tengődő Beatrix pedig visszaköltözött Itáliába. A halál is ott érte.

Bár Beatrix utált királynő volt, azt nehéz tagadni, hogy érkezésével mély nyomokat hagyott a magyar gasztronómiában és a kultúrában. Miután királyné lett, már tilos volt kézzel enni az udvarban, csakis evőeszközt lehetett használni, amit Beatrix Itáliából hozatott. De ekkor ismerhették meg a magyarok a marcipánt és a tűzijátékot is.

Nyitókép: Mátyás és Beatrix ábrázolás a Lillafüredi Palota szálló ólomüveg ablakán. (fotó: tripadvisor)