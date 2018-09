„Ne hazudj magadnak! Kórosan elhíztál, és ez meg fog ölni!” – Nyílt levelet írtak Tess Hollidaynek

Piers Morgan tévés már korábban is kiakadt azon, hogy Tess Holliday a brit Cosmopolitan címlapján szerepelt. Ezt persze a plus-size modell sem hagyta annyiban, nem is annyira finoman elküldte a kritikusait a fenébe. Most Morgan egy nyílt levelet tett közzé a Daily Mail oldalán, amelyben korábbi álláspontját viszi tovább.

Azt írja, hogy Holliday Cosmo-címlapja igazán meglepő, újszerű volt, mivel a modell 160 centi és 136 kiló.

Piers Morgan ezután kifejti, hogy a kóros elhízás nagyon veszélyes egészségi állapot, mert egy növeli egy csomó betegség kialakulásának kockázatát, vagyis akár halálos is lehet.

Aztán teljesen nonszensznek nevezi, hogy a magazin „felültette a trónra” Hollidayt azzal az indokkal, hogy azoknak is a példaképe lehet, akik hasonló okok miatt mellőzöttek, és nem felelnek meg a társadalom által felállított szigorú szépségideálnak.

A tévés még azt is megkockáztatja, hogy talán maga Tess Holliday is tisztában van azzal, hogy egy önámító, ördögi körbe került. Ugyanis csak a kóros elhízása az oka a hírnevének, a tévészerepléseknek és címlapnak, de csak megjátssza, hogy így boldog. Ezért azt javasolja neki, hogy ne hazudjon saját magának.

Közben Tess Holliday már válaszolt is a nyílt levélre. A Twitterén azt írta, hogy Morgan az elmúlt 2 hétben a megszállottjává vált, és szinte már olyan, mintha a férfi a teltebb nőket kedvelné, csak ezt fél bevallani magának.

The last 2 weeks you’ve been obsessed with me. Makes me feel like you’re almost into thicker girls & too afraid to admit it 💁🏻‍♀️🤣 https://t.co/uBSBHBA942