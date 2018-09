Ők a Nyerő Páros győztesei

Ahogyan azt az előző Nyerő Párosban is észrevettük, a játékra jelentkezők többsége azért szeretné megnyerné ezt a versenyt, bármennyire lazán is veszik az elején. A 2018-as szériájában változtak a szabályok, és nem a nézők döntötték el, ki érdemli meg a Nyerő Páros címet, hanem a kiesettek, és már az is látszott, hogy a játkosok taktikáztak is, ezt a szempontot figyelembe véve. Már tegnap tudhattuk, hogy Gáspár Laci és Gáspár Niki az egyik döntős páros, és Tokár Tomiék Vasvári Viviékkel még egy heroikus küzdelemben utoljára összemérték magukat.

Vasvári Vivien, Fecsó, Tokár Tomi és Dóri a hideg zuhany alatt álltak 72 percig, miközben tartották a szívet, és ventilátorral fújták rájuk a levegőt:

Végül Vavsári Vivien és Szegedi Fecsó nyerte az utolsó játékot, és éppen olyan szoros volt a küzdelem, ahogyan az NLCafé olvasók szavazati alapján is látszott. Gyakorlatilag, amikor még három pár volt, kiderült, hogy a nézők többsége is egy Laci-Niki és Vivi-Fecsó küzdelmet látna szívesen, úgy, hogy Vivienék kerüljenek ki győztesen. Többek között azért, mert őket tartották a Nyerő Páros legnagyobb meglepetésnek, és talán ez is közrejátszott a szimpátiában. Az viszont biztos, hogy Gáspár Laci és Gáspár Niki is Nyerő Páros, szóval a játkosoknak sem volt egyszerű dönteniük, végül…

…Vasvári Vivien és Szegedi Fecsó kapta a legtöbb szavazatot, ők lettek az idei Nyerő Páros győztesei.