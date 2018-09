Liptai Claudia és Ördög Nóra együtt vezetnek műsort

Ördög Nóra és Liptai Claudia a TV2 két nagyasszonya, rengeteg műsort vezetnek mind a ketten, együtt azonban még sosem láttuk őket a színpadon. Most erre is sor kerül, hiszen most kiderült, hogy ők lesznek a Csak show és más semmi háziasszonyai, ami igen meglepő húzás a csatornától.

A műsorban szereplő sztárokról már lehullt a lepel, a pontos kezdésről azonban még nem tájékoztatta a nézőket a TV2. A csatorna egy videóban buktatta le a két műsorvezetőt, akik szintén elmondták, hogy eddig még nem vezettek műsort együtt, de most majd megmutatják, milyen a „girlpower”.