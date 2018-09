Gáspár Laci és Niki tudják a második gyerekük nevét

A Nyerő Páros szereplői a forgatás alatt egyetértettek azzal, hogy Gáspár Lacinak és Gáspár Nikinek nagy esélye van megnyerni a játékot, mert ők tényleg nagyon jól működnek együtt. Pedig, ahogy a BEST magazinból kiderül, nem volt könnyű dolgok.

„Úgy kell elfogadni a másikat, ahogy van, ez a titkunk. Éppen ezért nemcsak egymásba vagyunk szerelmesek, hanem a köztünk lévő kapcsolatba, barátságba is.”

Ezért tudják működtetni a mozaikcsaládot, bár Gáspár Niki eleinte nagyon félt, hogy ő lesz a gonosz mostoha az énekes korábbi két kapcsolatából született gyerekeknek. Szerencsére Lacika és Mirjam nyitottan álltak az apjuk választottjához. Ahhoz, hogy minden flottul menjen, szükség volt Gáspár Laci exeire is, sőt az édesanyjára. Erről mesélnek a magazinnak, és arról, hogy már tervezik a következő gyereket. „Laci akár már most akarna, mégpedig egy lányt, akinek amúgy már a nevét is tudjuk.”