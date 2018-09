Dulakodásba keveredett Bárdosi Sándor

Hamarosan hazánk ad otthont az októberben megrendezésre kerülő birkózó világbajnokságnak, melyre október 20 és 28 között kerül sor a Budapest Sportarénában. Bárdosi Sándor olimpikon nem is tervez mást erre az időszakra, hiszen az eseményeket – amikor csak teheti – testközelből szeretné nyomon kísérni. Akárcsak a 103.9 Sláger FM, amely elkötelezett médiapartnere az eseménynek, így a lehető legtöbb kulisszatitkot igyekszik majd megosztani az esemény kapcsán. Mindezt megelőzően most Lőrincz Tamás ezüstérmes olimpikon is ellátogatott a Sláger Reggelbe. A sportoló nemcsak saját, hanem testvére, Lőrincz Viktor eredményeiért is szurkolhat majd, hiszen mindketten részt vesznek a megmérettetésen.

„Jobb lett volna, ha mindketten ugyanazon a napon birkózunk, de így sem rossz. Bízom benne, hogy mindent úgy csinál majd, ahogy azt eltervezte, aztán másnap kiszurkolja belőlem (is) az érmet”

– mondta Tamás, aki némi ízelítővel is szolgált felkészültségéből. Bárdosi Sándor ugyanis rajta mutatta meg, mit is jelent a birkózásban a dulakodás.

Ez az egész arra szolgál, hogy végre tudjuk hajtani a saját technikánkat, ez egy nagyon fontos mozzanat, amit a vb minden mérkőzésén láthatunk majd. Bízom benne, hogy a világbajnokságon sokszor csendül majd fel a magyar himnusz és Tamás is ott fog állni a dobogó legtetején

– mondta a Sláger Reggel műsorvezetője, Bárdosi Sándor.