Spárgák és pörgőrúgások, míg a szem ellát – Percről percre elemezve itt a Véres sport

00:08

Hongkong látképe és egy felirat: Cannon International Presents. Bár ma már nem sok embernek mond valamit ez a cégnév, de a nyolcvanas években a Cannon volt a videós B-filmek császára, az alacsony költségvetésű, többnyire látványos erőszakjelenetekkel operáló filmek legnagyobbjai. Hazánkban leginkább sárga Vico kazettákon tettek szert óriási népszerűségre, de a népszerűségük a ’90-es évekre – ahogy egyre többet kockáztattak, és egyre nagyobb büdzséjű projektekbe vágtak bele – megtorpant, és csődbe mentek. A Véres sport mellett olyan legendás filmek fűződnek hozzájuk, mint az Amerikai nindzsa, az Életerő, a Cobra, az Eltűntnek nyilvánítva és a Delta kommandó.

01:00

Pörög a főcím, nyolcvanas évekbeli szintis taktusokra komponált nagy montázzsal indítunk. Alaposan kigyúrt alakok törnek szét látványosan deszkákat, jégtömböket meg kókuszdiót, és gyakorolják a bunyót, miközben valakik épp egy színpadot állítanak fel, pontosabban egy ringet a nagy eseményhez. Már ez a nyitány eszembe juttatja egykori gyerekszobámat, ami teli volt aggatva Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Chuck Norris, Bruce Lee és természetesen JCVD posztereivel. El is hullajtottam egy könnycseppet a nosztalgiázástól.

02:00

Végre valaki megszólal. A kissé elálló szemű Jackson egy bokszzsákot püföl, amikor egy haverja odalép hozzá. „Hallom, a kumitébe bele lehet halni” – mondja a srác. „Csak ha elcseszed” – hangzik a tesztoszteronszagú válasz.

02:45

Hősünket, JCVD-t – aki itt a Frank Dux művésznevet viselte – először nem spárgában, hanem pörgőrúgás közben pillanthatjuk meg. Úgy kipattintotta magát, hogy az egyből Muscle & Fitness címlapért kiált.

03:10

Emberünk valami katonaféle, akinek a feletteseihez eljutott a hír, hogy benevezett egy illegális harcművészviadalra, ezért berendelik őt egy beszélgetésre, hősünk azonban lelép ízibe. Nem árt tudni, hogy Frank Dux egy valóban létező, kissé gyanús életű alak, aki az elképesztő történeteivel szórakoztatta Sheldon Lettich forgatókönyvírót. Lettich ugyan gyorsan levágta, hogy Dux úgy hazudik neki, mint a vízfolyás, mivel a férfi egyetlen haverján kívül senki sem igazolta az illegális viadalokról szóló állításait, és később még ez a haver is bevallotta, hogy hazudott. Ennek ellenére a forgatókönyvíró úgy érezte, hogy egy jó kis filmet lehetne kihozni ebből, ezért megírta a történetet, és természetesen sokáig maga sem hangsúlyozta ki, hogy az alapját adó „igaz történet” egy nagy kamu. A videókorszak nézői így évekig abban a hitben élhettek, hogy a távol-kelet az illegális, halálos harcművészeti viadalok Mekkája.

04:00

Ettől a mosolytól leolvadna rólam a bugyim, ha lenne rajtam.

04:35

Frank meglát egy szamurájkardot, amiről láthatóan gondol valamit – hosszan nézi, kissé üres fejjel –, a kép elhomályosul, és nicsak: egy flashbackben vagyunk. A több mint tízperces flashback az Imdb-filmadatbázis szerint minden idők leghosszabb filmes flashbackje.

06:00

A kis Frank még gyerekként tört be egy házba, hogy ellopjon onnan egy szamurájkardot, de rajtakapták. Egy bölcs arcú japán mondja a szemébe az életre szóló leckét: „Egy katanát nem szerezhetsz meg lopással”. És ezzel a katanatolvaj-üzletágnak örökre leáldozott.

06:45

Amikor Tanaka mester levágja a kis Frank baseballsapkájának rostélyát, a következő mondat hangzik el: „Nem ijedtél meg. Benned harci szellem lakozik.” Szerintem csak simán bénák a reflexei.

07:30

Oké, JCVD-t sosem az eszéért szerettük, de ennél egy fokkal értelmesebb arcú és nem teljesen gyök kettes színészi teljesítményű srácot tényleg nem tudtak szerezni a fiatal JCVD eljátszására?

08:00

Nagyon vicces, hogy a hosszú flashbackbe a gyengébbek kedvéért kb. fél-egypercenként bevágják JCVD gondolkodó arcának képét, hogy biztosan tudjuk: még mindig a flashbackben vagyunk.

12:00

Végre elértünk a minden ilyen filmben kötelező edzős montázshoz, amelynek során 2 percbe lehet sűríteni többévnyi fejlődést. A legfontosabb ebből a vakon bunyózás pillanata, aminek később még jelentősége lesz. Ehhez hozzátartozik a teafelszolgálás vakon sorsdöntő momentuma is, ami – a testi épségünk érdekében – remélem, hogy a pincérszakmában nem válik követendő példává.

12:45

Leckék az életről: akkor vagy csak igazán kemény, ha jól hátba vernek egy biliárddákó vastagságú rúddal, és te meg se nyikkansz, csak folytatod a csendes meditálást.

13:50

Az első híres spárgázás még nem ment olyan lazán.

16:30

Valamiféle férfivá avatási ceremónia kíséretében Frank megkapja mesterétől a katanát, amit gyerekként még le akart nyúlni. És végre vége a gigantikus flashbacknek.

17:20

A film alacsony költségvetésére bizonyíték, hogy a Tanaka mestert játszó, a forgatás idején ötvenéves Roy Chiao szála ugyan több mint egy évtizedet ölel át, de eszük ágában sem volt maszkmesterre költeni, így életerős mesterként és beteg, öreg emberként is pont ugyanúgy néz ki.

18:00

Bemutatkozik a film csaja – minden valamirevaló nyolcvanas évekbeli B-akciófilmben egy vagy maximum két fontosabb női karakter lehetett, és ezek egyike kötelező jelleggel összejött a főhőssel, a másik (már ha volt másik) pedig a főgonoszt szolgálta. Janice Kentnek hívják, újságíró, Leah Ayres alakítja, és azért jött, hogy írjon a titkos kumiteviadalokról, melyek ezek szerint mégsem annyira titkosak.

19:00

JCVD a bárban haverkodni kezd a film comic sidekickjével – egy vicces csávó jelenléte szinte kötelező volt a műfajban –, a fura szemű Ray Jacksonnal (Donald Gibb alakításában). Természetesen a játékgépen bunyós játékot játszanak, mi mást? Ráadásul úgy tűnik, hogy Hongkong egy eszméletlenül pici város, ahová minden látogató a nagyon titkos kumite miatt érkezett.

21:00

Megjelenik a nyomozót játszó Forest Whitaker, aki ezek szerint a karrierje beindulása előtt még minden szart elvállalt, hogy a felszínen tartsa magát. Igen, egy Oscar-díjas színész is szerepel a Véres sportban!

22:00

Ha létezik férfidekoltázs, JCVD ebben a trikóban kétségtelenül kimaxolta azt.

23:00

Rövid hongkongi idegenvezetést kapunk egy helyi erőtől. Biztos a helyi idegenforgalmi hivatal is támogatta a filmet.

27:00

Némi városnézés után végre történik valami. JCVD-nek egy nagy téglatömeg kettécsapásával kell bizonyítania, hogy tényleg akkora tökei vannak, mint ahogy azt állítja magáról. Az arckifejezését látva valamiért arra gondoltam, hogy bizonyára ilyen arcot vághat orgazmus közben is.

28:30

„Nagyon szép. De a tégla nem üt vissza.” Ezzel az ikonikus szöveggel mutatkozik be a film főgenyája, Chong Li (Bolo Yeung karizmatikus alakításában).

29:30

Ebben a városban TÉNYLEG mindenki tud a „nagyon titkos” kumitéről. És mellesleg magyarázza meg már valaki, hogy miért olyan fontos Frank Dux, hogy az amerikai hadsereg nyomozókat küld utána Hongkongba?

30:00

A főhős és a lány megismerkedik, miután a főhős megmenti a lányt néhány mérsékelten agresszív kinézetű, fenyegető helyi erőtől. A macsó megmentés természetesen imponál a lánynak, és már jöhet is az első sétálós randi.

33:00

A második spárga. „Már az is fáj, ha csak nézem” – mondja a látványra a komikus mellékszereplőnek szánt Jackson. Minden szavával egyetértek.

36:00

A viadal hosszas szabálymagyarázása tökéletes alkalom a résztvevők bemutatására. Látszik, hogy mindenki egyszer használatos lúzer, JCVD-t és Chong Lit leszámítva.

39:00

Kezdődnek a bunyók, és először láthatjuk verekedni JCVD vicces haverját, Jacksont. Az őt játszó színésznek nyilvánvalóan semmi köze a harcművészetekhez, de őt úgyis csak a poénok miatt rakták bele, meg hogy legyen kiért bosszút állni, miután beadta a kulcsot. Chong Li is bemutatkozik, rögtön egy nyaktörő mutatvánnyal.

42:00

Hősünk is bemutatkozik, és rögtön világrekorder gyorsasággal nyeri a meccsét, és még csak spárgáznia sem kellett a győzelemért.

43:00

„Enyhe” rasszizmus. A fekete bőrű versenyző természetesen olyan harcművészetet űz, amelyben majom módjára kell körbeugrálnia az ellenfelét. A montázs alatt a Fight to Survive című csodálatos, Eye of the Tiger ihletésű sláger szól.

45:00

Az amerikai katonai rendőrök nemcsak, hogy nem tudnak pálcikával enni, de a film rasszizmusát erősítve a távol-keleti konyhát cikizik, és amikor Forest Whitaker az étteremben rendelt kajáját odadobja egy kutyának, a kutya látványosan undorodva nem eszi azt meg.

47:00

Könnyed, mókás üldözésjelenet Hongkong utcáin, korabeli szintipop dallal kísérve.

50:00

JCVD az újdonsült hongkongi barátnőjével randizik. A szexjelenetet diszkréten átugorják, de azért reggel hősünk izmos fenekét alaposan megcsodálhatjuk. Juhú! Az utána következő ágybéli romantikázás világossá teszi: ennek az akcióhősnek hatalmas szíve van.

55:00

Újra a ringben, folyik a második forduló: Chong Li egy nyílt lábtöréssel mutatja be, miért hívják ezt az egészet véres sportnak.

57:00

A következő fekete bőrű bajnok már nem majomnak, hanem primitív ősembernek mutatja magát a változatosság kedvéért. JCVD nem polkorrektségben utazik.

59:00

Ilyen arckifejezéssel senki más nem tud ütni, csak a nagy Jean-Claude Van Damme!

61:00

Minden harcművészes/viadalos filmben el kell jönnie a pontnak, amikor a hős elveszít valakit, hogy aztán később bosszút állhasson érte. Nem lehet, hogy a viadal csupán sport maradjon, személyes tétet kell adni a játszmának. Szegény Jacksont dobják be Chong Li elé áldozati báránynak, és csúnya vége lesz. „Noooooo!” – mondja JCVD.

63:00

A látszat ellenére a rendező nem akart akkorát drámázni. Jackson túlélte, és kórházban van. Mindenki nyugodjon le! Főképp JCVD és az újdonsült barátnője, akik egy olyan műveszekedést produkálnak a kórház folyosóján, hogy az színészi teljesítményben még egy Barátok közt-epizódból is kilógna.

66:00

Zenés montázs arról, hogy JCVD-nek most mennyire fáj a kis lelke. Utazik az éjszakai buszon, és beugranak neki a képek a csajával való veszekedésről és a barátja csúnya vereségéről, ráadásul Chong Li szelleme is kísérti. Megszakad ezért a srácért a szívem.

67:00

Spárga kilátással.

70:00

Továbbra is alig tudom elhinni, hogy ebbe a filmbe írtak két olyan karaktert, akiknek összesen az a feladatuk, hogy rohangáljanak JCVD után, és azt mondogassák neki, hogy haza kell mennie Amerikába, és nem bunyózhat. Egyáltalán miért gondolta bárki is, hogy ezzel a kiejtéssel JCVD hiteles lehet amerikai katonaként?

72:00

Hősünk végre megmutatja, milyen az igazi Van Damme-féle pörgőrúgás!

75:00

Chong Li első valós kivégzése. Utána fenyegető nézés és egy mémgyanús „Te vagy a következő!” duma, hatásos mozdulattal kísérve.

77:00

Eljött a pillanat, amiért megérte kivárni 77 percet: Dux végre összecsap Chong Livel! Utóbbi mellizommozgatása máig legendásnak számít. „Legyőzted a rekordomat, ezért most legyőzlek téged” – mondja a motivációs dumát JCVD-nek.

81:00

Eposzi, leírhatatlan küzdelem, hatalmas fordulatokkal. Nem is próbálom szavakkal visszaadni, meg kell nézni a videót, ezért csak annyit mondok: a sok teafelszolgálás bekötött szemmel meghozza gyümölcsét.

85:00

JCVD akkora győzelmet arat Chong Li felett, mint a 2/3-os Fidesz a magyar demokrácia felett. Nincs apelláta, a győztes mindent visz. Mondjuk ki: csóri Chong Lit megalázták.

87:00

Jöhet egy kis bromance és közös ünneplés a kórházban Jacksonnal, utána pedig már megy is a gép Amerikába, hogy a tökös amerikai/belga srác újra a hazáját szolgálhassa. A végén egy szép kiírás jelzi, hogy a film Frank W. Dux életének eseményein alapult. Írhatták volna úgy is, hogy kamueseményein… A legszebb az egészben, hogy különféle világrekordokat is tulajdonítanak Duxnak a feliratokban, melyek egyikének létezésére sincs bármilyen bizonyíték.