Judy és Zsolti kapcsolata nem mindennapi

Judy már hosszú évek óta boldog házasságban él, és már közös gyermekük is van a férjével. Az énekesnőnek előtte azonban titkos volt a szerelmi élete, így arról is csak most számolt be, hogy annak idején sokáig egy párt alkottak az együttes másik tagjával, Zsoltival.

Először nem volt szó arról, hogy én is tag leszek, mindez csak együttműködésnek indult. Mégis hamar egymásba szerettünk Zsoltival, és ez volt az a húzóerő, amiért feladtam szólókarrieremet. Vicces, nagyon helyes, jóképű srác volt. Én pedig egy nagyon rossz kapcsolatban voltam akkor, minden érdeklődés, bók jól esett, amit egy férfitól kaptam. Neki is volt ugyan valakije, de egy hónapon belül mindketten szakítottunk

– mesélte a Story magazinnak Judy.

Az énekesnő szerint a baleset hozta őket össze Zsoltival, bár közben szakítottak, és teljesen megváltozott a kapcsolatuk. „Közben Zsoltival már szakítottunk, szabad akartam lenni, és úgy éreztem, nem elég egy kapcsolathoz az, ami köztünk van. Ezt ő élte meg nehezebben, és persze nem volt könnyű folytatni a közös munkát, de nem akartuk feladni, amit felépítettünk. […] Közben a szerelmet felváltotta egy testvéri kapcsolat” – árulta el a lapnak Judy.