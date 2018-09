Délelőtt magunk is beszámoltunk arról, hogy a 2019-es Sziget fesztivál egyik sztárfellépője a világhírű fiatal zenész, Ed Sheeran lesz.

A négyszeres Grammy-díjas dalszerző-előadó most egy videóban maga jelenti be a magyarországi fellépését, és mellette még a magyar rajongóknak is üzen!