50 kiló mínusz után tovább diétázik Buday Péter

Nem hitte, hogy őt bármi baj érheti, ezért Buday Péter még akkor sem kapott észbe, amikor az orvos cukorbetegséget állapított meg nála. Inkább sajnáltatta magát, másokat hibáztatott, de aztán egy kontrollon a doktornő ezzel fogadta: „Jó napot, Péter, rég láttam, jól néz ki, nem sok van már hátra…”

„Na ez a mondat végre elindított bennem valamit” – mesélte Buday, és a Story magazinnak úgy fogalmazott, hogy nem az étkezésén, hanem az egész életfelfogása az, amin változtatnia kellett. A munkájában új területeken próbálhatta ki magát, de az igazi eredmény mégis a fogyása.

„Kezdtem figyelni az egészségemre, letettem a cigit, és átalakítottam az étkezési szokásaimat. Szakácsként szerencsére még élvezem is kitalálni, hogy zöldségekből milyen egészséges és finom ételeket lehet készíteni. Ennek köszönhetően szépen-lassan lement rólam 50 kiló.”

Itt azonban nem akar megállni, bár az elmúlt egy évben tartott egy kis szünetet, most újabb lendületet vett. Ahogyan a közösségi oldalán is írta: „Elhihetik; én is küzdök, hogy ne nőjön a súlyom, hanem inkább csökkenjen. A mértéket nem szabad feledni. Az sajnos mindig: a kevés!”

