50 év után találkozott testvérével Zoltán Erika

Zoltán Erika rengeteget koncertezik, még külföldön is fellépett többször is. Ennek ellenére magát nem hanyagolja el, csodásan fest most is, főleg, hogy nemrégiben rengeteget fogyott Erika. Az énekesnő meglepő sztorival állt elő, hiszen kiderült, hogy van egy húga, akiről sosem beszélt, most viszont megtette, mert 50 év után találkoztak újra.

Váratlanul egy fiatal nő jelent meg a lakásunkon, karján egy kisbabával. Az újszülöttre mutatva azt mondta, ő Tünde, az apukám vér szerinti gyereke. Nincs mit szépíteni, édesapám félrelépéséből született a húgom

– mesélte Zoltán Erika a Meglepetés magazinnak.

Az énekesnő édesapja később Németországba költözött, új családot alapított, így nem is nagyon tartották a kapcsolatot. Később Erika kapott egy e-mailt egy ismeretlen amerikai férfitól, aki szerint New Yorkban élő testvére szeretné vele felvenni a kapcsolatot. Aztán egy amerikai fellépés alkalmával találkoztak és azóta is tartják a kapcsolatot.

„Tündi – sajnos – nem ismerte az apukánkat, ezért én meséltem neki róla. Fényképeket is vittem magammal, éjszakákon át beszélgettünk arról, kivel mi történt az elmúlt évtizedekben. Nagyon megszerettem őt, és mondtam neki, amilyen hamar csak lehet, látogasson meg minket Magyarországon.”