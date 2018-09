Ledobta a ló Pintér Tibor

Pintér Tenya, a nemzet lovas színésze épp legújabb musicaljét, a Kincsem-sztori egyik átiratát próbálta lovával, amikor megtörtént a baj. “Az évek óta a fegyelemre idomított lovamnak ugyanis most azt kell megtanítanom, hogy legyen vad és szemtelen. Hiszen a Kincsem-történet egyik legszebb szála, ahogy Blaskovich és a paripa egymásra hangolódnak, ezért fontos, hogy ez a jelenet jól sikerüljön” – fogalmazott a színész.

“Úgy ledobott, mint még soha. Hatalmasat csattantam a karámon, fáj a karom rendesen, de a jövő hét végi bemutatóra már jól leszek. Addigra talán a ló is megtanulja a szerepét, hogy miért is kell most ágaskodnia és neveletlenül viselkednie, amikor ezt eddig nem volt szabad” – mondta a Blikknek Tenya. Azt azért hozzá kell tennünk, hogy ebben az olvasatban a ló pont azt csinálta, amit a gazdája kért tőle. De nem akarunk beleszólni, a szerkesztőségben kevés lovász van. Pintér egyébként húszmilliós biztosítást kötött saját testére a hírek szerint, így valószínűleg nem érte túl nagy kár.