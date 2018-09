Kasza Tibi szeretné távol tartani a lányát a médiától

Pár hónappal ezelőtt derült ki, hogy Kasza Tibor és felesége, Manker gyermeket várnak, nemrég pedig azt is elárulták, hogy kislányuk lesz, sőt, még a nevét is megosztották: Lora Bella. Az apuka máris nagyon büszke a picire, most pedig a névválasztás procedúrájáról is beszámolt a Mokkában.

„Nagyon várjuk már a babát, most már a neve is megvan: Kasza Lora Bella. A névválasztás egy nagyon hosszú procedúra volt, sokáig féltünk attól, hogy a gyereket úgy fogják hívni, hogy gyere ide. (…) A Bella úgy jött, hogy Ausztriában egy kávézóban mellénk ült egy férfi, akinek a poharára az volt ráírva, hogy Bella. Ő Bélaként kérte a kávéját, csak rosszul írták a poharára. Ott ugrott be. (…) Valójában egy Béla nevű ember nevezte el egy kávézóban a lányomat” – mesélte a felettébb furcsa története Kasza Tibi, majd a média és a pici „kapcsolatára” is kitért.

Próbáljuk távol tartani majd a közösségi médiát a kislányunktól, ebben egyetértünk. (…) Meg fogjuk mutatni, természetesen az életünk részeként fog látszani majd, de őt személy szerint próbáljuk majd addig távol tartani, amíg lehet…

– folytatta a műsorvezető.