Vajna Timi feneke a legkerekebb

Vajna Tímea pár nappal ezelőtt még egy félmeztelen fotót posztolt Londonból, most pedig már egy másik országban sütteti a hasát – na jó igazából dolgozik, ezt is elárulta. Méghozzá egy fotózáson vesz részt másik két hölggyel, ahol bikiniben készítenek róluk fotókat, egyelőre többet nem tudunk. Timi most aztán tényleg felkeltette a férfiak érdeklődését, hiszen a másik két lánnyal együtt hátulról is megmutatta magát.

Vajna Tímea képleírásából kiderül, hogy jó barátságot ápolnak ők hárman, és az is, hogy ez a fotó egy szabadnapon készült, amikor éppen nem dolgoztak. Nos, mindenesetre már nagyon kíváncsiak vagyunk a végeredményre.