Sing Viki is egy olyan sztár, akinek nem tudjuk nem szemlézni szexi fotóit, ráadásul az énekesnő rendületlenül szállítja is őket. Most egy nyári, fürdőruhás képpel búcsúztatja az évszakot, amit kár lenne nem megmutatni.

Viki tűzpiros úszódressze a kommentelők fantáziáját is megmozgatta, bár volt, akiből egy ötéves szintjén törtek fel a “dícsérő” szavak. Viki idén 10 kilót fogyott a párja kedvéért, akiről kiderült, hogy a vékony lányokra bukik.