Októberben jön A legbátrabb páros!

A TV2 eléggé titkolózik a műsorai kezdési időpontjaival kapcsolatban, de azért párat már elárultak: az már tuti, hogy nemsokára jön a

Sztárban sztár

a Csak show és más semmi!

és a Korhatáros szerelem,

most pedig egy újabb produkciót jelentettek be: októbertől A legbátrabb párost is láthatjuk Tilla és Majka vezetésével.