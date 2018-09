Ne írd le a vakrandikat! – Sztárok, akiknek szerelmet és házasságot hozott

Végigbeszélgették az éjszakát

Alig pár nappal Harry herceg és Meghan Markle esküvője előtt kijött a kettejük kapcsolatáról készült, kissé esetlen, kissé giccses és gagyi tévéfilm. Ebben azt is megtudhattuk, hogy vajon hogyan zajlott a herceg és a színésznő vakrandija. Diana hercegné kisebbik fia ugyanis egy vakrandin ismerte meg élete párját, erről pedig még az eljegyzésük utáni interjúban is beszéltek szerelmével. A találkát 2016 nyarán Misha Nonoo divattervező szervezte meg, aki régóta ismeri mindkettőjüket, és úgy gondolta, hogy Harry és Meghan tökéletes párt alkotnának. „Káprázatos meglepetés volt, amikor bementem a szobába, és megláttam Meghant. Azt gondoltam, az a legjobb, ha leülök, és beszélgetni kezdünk. Ezt követően találkoztunk még kétszer Londonban, utána pedig három, talán négy hét múlva rávettem, hogy utazzon utánam Botswanába. Együtt sátoroztunk a csillagok alatt egy hétig. Ez az, ami igazán összehozott minket” – mondta a BBC-nek Harry sussexi herceg.

„Kissé kínos volt az egész”

Hollywood talán jelenlegi legmenőbb párosa a Deadpool sztárja, Ryan Reynolds és felesége, Blake Lively. Ők ketten ma már két csoda cuki gyermek szülei, de hogyan is indult a kapcsolatuk? „Igazából négyes vakrandira mentünk. Ez azt jelenti, hogy Blake egy másik pasival randizott, én pedig egy másik lánnyal ültem az asztalnál. Kissé kínos volt, mert már néhány perc múlva éreztük, hogy mi vonzódunk egymáshoz. Konkrétan tűzijáték volt az asztalunk felett, úgy szikrázott körülöttünk a levegő” – mesélte az Entertainment Weekly magazinnak Reynolds, aki 2012-ben egy pici, meghitt ceremónián vette feleségül a sorozatsztárt.

„Éreztem, hogy ő lesz az igazi”

A Thor filmek sztárja, Chris Hemsworth és magyar származású felesége, Elsa Pataky is egy vakrandin jött össze. „Két perccel azután, hogy leültem az asztalhoz, és beszélgetni kezdtünk, tudtam, hogy Elsa mellett lesz egész az életem. Elsa vicces, társaságkedvelő, humoros, és nagyon szenvedélyes. Egyszerűen motivál, hogy mindig lépést tartsak vele. Vakrandinak indult, és életem párját találtam meg” – magyarázta Hemsworth az Elle magazinnak. A színész három hónappal a randi után oltár elé vezette szerelmét. Három gyermekük született: India, Tristan és Sasha.

Egy vakrandi után elhagyta terhes nejét

Nem annyira romantikusan indult, de az idő mégis őket igazolta. Így összegezhetnénk Tom Brady és Gisele Bündchen megismerkedését. Brady még Bridget Moynahan párja volt, amikor megismerkedett a szupermodellel, egy közös ismerősének köszönhetően.

„Tudtam, hogy mit kell tennem, amint először megpillantottam Gisele-t. A vakrandin folyamatosan azt éreztem, hogy ebből a nőből soha nem lehet elég, soha nem fogom megunni. Azóta, hogy megismertem, még soha nem telt el úgy 24 óra, hogy ne beszélgettünk volna. Ha távol van is valamelyikünk, telefonon akkor is beszélünk.”

Ugye milyen romantikus Brady nyilatkozata, amit a Vanity Fairnek adott? A megismerkedésüket azért kissé beárnyékolja, hogy Moynahan ekkor már terhes volt, és Brady elhagyta az állapotos nőt a vakrandi után.

Híres színésznő hozta őket össze

A következő Oscar-gála egyik nagy esélyesének tartják a házaspár John Krasinski és Emily Blunt közös filmjét, a Hang nélkült. Hogy kettejüket ki hozta össze egy vakrandin? Nem más, mint Blunt partnere az Ördög Pradát visel filmből, vagyis Anne Hathaway. „Oké, lehet, hogy giccsesen hangzik, de ez szerelem volt az első látásra. Amint megláttam, rettentő ideges lettem. Megfogtam a kezét az asztalnál és kinyögtem, hogy: azt hiszem máris kedvellek. Az ilyen bénázásaim ellenére ő is belém szeretett” – ecsetelte egy tévéműsorban Krasinski, aki 2008-ban kezdett randizni Blunttal, és egy évvel később el is jegyezte. Ma már házasok, és két gyermekük van.

Sorozatbeli húga szervezte meg a randit

Hiába híresek mindketten, soha nem találkoztak 2007 előtt. Ez már Jessica Biel és Justin Timberlake története, akiket Biel kolléganője, a Hetedik mennyország másik sztárja, Beverly Mitchell hozott össze még 2007-ben. „Bemutattam őket egymásnak, és azonnal éreztem rajtuk, hogy megszűnt számukra a külvilág. Azt mondtam magamban: oké, ez most megtörténik. Ez bizony itt szerelem! Nagyon édes pillanat volt, ahogyan flörtöltek egymással” – mesélte az angol Marie Claire magazinnak Michell. Biel és Timberlake azóta összeházasodott, és egy kisfiuk született.

Akinek egyik vakrandi sem hozott szerencsét

Nehéz elképzelni, de Aniston és Brad Pitt is egy vakrandin találkozott először, a randit a két sztár ügynökei szervezték meg, és bár a kapcsolat szépen indult, házasság is lett belőle, Pitt végül csak megcsalta nejét Angelina Jolie-val. Anistonnak azonban nem szegte kedvét az első válása, ismét elment egy vakrandira. Bár 2007-ben néhány percre már találkozott egy társaságban Justin Theroux-val, később 2011-ben egy közös barátjuk leszervezett nekik egy vakrandit, ahol végre normális megismerhették egymást. Ebből a randiból is házasság lett, az esküvő után két évvel azonban beadták a valópert.