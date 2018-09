Mádai Vivi irtó szexi falatnyi bikiniben

Mádai Vivitől megszokhattuk, hogy nem palástolja az érzelmeit, de mi így szeretjük! A műsorvezető a MasterChef VIP-ben egy keményebb oldalát mutatta meg, de azért nála is eltört párszor a mécses. Az talán nem titok, hogy a műsort előre felvették, így most Vivi éppen Olaszországból nézheti az adásokat. A Mokka háziasszonya csodaszép alakját is megvillantotta, amivel – a képek tanúsága szerint – most már ő is elégedett.

„Keresem a hajszerkezetet, amivel érkeztem” – írta a fotóhoz Mádai Vivi, utalva arra, hogy a szél eléggé összekuszálta a haját, de ő még erre is büszke.