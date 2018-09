Kelemen Anna mellei kiszúrják a szemünket

Kelemen Annát fotózták már bugyi nélkül, bugyiban, melltartó nélkül és cicifixben. Egy biztos, a férfi követői odavannak a képeiért, és ennek folyamatosan hangot is adnak. Anna most közelről mutatta meg a kebleit, amiért szintén hálásak voltak a rajongók, rengeteg bókot kapott. Ezenkívül pedig egy vallomást is tett, méghozzá arról, hogy most már tényleg nagyon elégedett magával.

„Messze most érzem magam a legfantasztikusabban a bőrömben a jelenlegi alkatommal és méretekkel szétvet a szeretet ami bennem van” – írta Kelemen Anna a fotójához.