Ráfizetéssel indul Gáspár Bea exkluzív borvacsorája

A Konyhafőnököt zsűriző Gáspár Bea teljes erőbedobással szállt be a gasztrobizniszbe, és nagyon készül első exkluzív borvacsorájára, amit egy Király utcai látványkonyhában ad majd október végén. A 48 vendég Nógrádi tepertőt, és kolbászt fogyaszt előételnek, majd lecsóhabkrémet friss zöldségekkel és bodaggal. A leves Győző papa tyúkjából készült Újházi tyúkleves lesz, és konfitált kacsa borsos, káposztás nokedlivel és vörösboros sült almával lesz a főétel.

Ez még leírva is sok, és a vacsora költségei nem állnak meg az alapanyagoknál. Egy szakértő szerint négy-, de lehet hogy ötszázezer forint elmegy csak a helyszín bérlésére. “Ez az első vállalkozásom, és alig várom, hogy beinduljon. Tudom, ráfizetek az első vacsorára, de ez legyen a legnagyobb problémám. Már 50 ezer forint adóelőleget is befizettem, valamint legalább 100 ezer lesz a benzinköltségem, annyiszor kell emiatt Salgótarjánból Pestre jönnöm. A férjem és a két lányom is ingyen dolgozik majd, mert csak két felszolgálót tudok fizetni” – mondta Gáspár Bea a Blikknek.

Győzike felesége több mint háromszázezret szán az alapanyagokra, így szinte biztos, hogy veszteségesen fog kijönni az első vacsorából. Ennek ellenére már egy második időpontot is meghirdetett, bár ott a helyszín még kérdéses.