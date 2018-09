Ezen a fotón nem is látszik, hogy Kiss Ramóna terhes

Kiss Ramóna másfél hónapja posztolta a közösségi oldalán, hogy babát vár vőlegényétől, Lékai Mátétól. Eleinte nem akartak beszélni a piciről, azóta azonban megtört a jég, és több titkot is elárult Rami és kézilabdázó kedvese. Többször is mutatott pocakos képet a műsorvezető, a legújabb fotóján azonban szinte nem is látszik a pocakja.

Kiss Ramóna a Wellness magazinban vallott élete legszebb időszakáról, és még a címlapon is ő szerepel. A ruha, amiben láthatjuk, eléggé bő, így a pocakja szinte nem is látszik, a rajongók viszont így is imádják a fotót.