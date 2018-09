Cookyéknál tovább bővül a család?

Január végén született meg Cooky és szerelme, Szécsi Debóra első gyermeke, Kevin. Azóta már nagyon sok fotót láthattunk a kisfiúról, többször mutatták meg a képernyőn is, a rádiós műsorvezető pedig sokat beszél róla a műsorában is. Nagyon aranyos a kis Kevin, aki már túl van élete első repülőútján, amit nagyon jól viselt. Most pedig arról beszéltek a büszke szülők, mikor jön el az ideje, hogy újra bővüljön a család.

Cooky célozgatva beszélt, hiszen elárulta, hogy ő egyedül nőtt fel, és nagyon sokszor unatkozott.

Boldogok vagyunk, hogy itt van Kevin, vele foglalkozunk, de ha jön egy kis tesó, akkor jön, bár nem görcsölünk rá. Nem vagyok annyira fiatal már, így egy kis felelősség is van bennem

– mesélte a rádiós műsorvezető.