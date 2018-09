Baukó Évát nem a pénz teszi boldoggá

Baukó Éva nemsokára újra képernyőn lesz, hiszen ő vezeti majd a legújabb Való Világ háttérműsorát, a BeleValót. Eddig azonban hosszú volt az út: átigazolt a TV2-höz, ahol bár gyakran láthattuk a műsorokban, nem volt állandó szerepe, így csak nehézkesen tudott megélni, Évának nemrég pedig új albérletbe kellett költöznie. Úgy látszik, most minden rendben, sőt még azt is elárulta, hogy boldog: nem is akármitől.

„Pénz, társadalmi státusz , plasztikai műtétek, gyönyörű házak, magas pozíciók – ezek egyike se tesz boldoggá. Tartós boldogság csakis a szerotoninból, dopaminból és oxitocinból származhat!” – írta a közösségi oldalán Baukó Éva.