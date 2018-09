A színész az X-aktákban a David Duchovny által megformált Fox Mulder ügynök édesapját alakította. Duchovny a Twitteren emlékezett meg róla. Megjegyzi, hogy megtiszteltetés volt vele dolgozni.

Peter had an easy gravitas as a performer and seemed to come from that generation that took the art seriously but not too seriously. It was an honor to know him and work with him. pic.twitter.com/ZsmXeqZm6e