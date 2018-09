Új műsor indul a TV2-n, amely a szülőket teszteli – itt van a Mit tenne a gyereked?

A TV2 őszi műsorairól korábban is írtunk, már nyáron voltak információk, de mostanáig gyakorlatilag nem derült ki, mivel rukkol elő a csatorna egészen pontosan. Ebben a tekintetben tettünk most néhány lépést előre. A Ninja Warrior hamarosan indul, de erről viszonylag sokat hallottunk, főleg az új műsorvezetők kapcsán.

Most pedig itt a következő, eddig csak az angol címén emlegetett What Would Your Kid Do?, azaz a Mit tenne a gyereked? elnevezésű produkció.

Itt az első kis ízelítő a TV2 új műsorából:

Nem sokat lehet tudni a műsorról, amelynek meglepő módon még Wikipédia-oldala sincs, de az IMDb-leírás szerint az idén indult brit műsorban szülőknek kell megtippelni, hogyan viselkedik majd a gyerekük egy adott szituációban, amelyet korábban rejtett kamera segítségével rögzítettek. A helyes válaszok mentén dől el, ki a győztes, de a tétek és egyéb részletek majd a műsorból kiderülnek. Mint korábban megtudtuk, a TV2 újdonságokkal akarja lenyomni az RTL Klubot a nézettségi versenyben, ami, úgy tűnik, végre októberben elkezdődik.

Itt van a Mit tenne a gyereked? brit eredetijéből egy részlet, ebből kiderül, hogyan néz majd ki a TV2 műsora: