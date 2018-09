Egyre rosszabbul van Szilágyi István

Hiába próbál rendre vidám, pozitív nyilatkozatokat adni Szilágyi István, az idős színész élete csak nem jön egyenesbe. Fia, Péter szerint egészsége rohamosan romlik, és mára szinte folyamatos ápolásra szorul.

“Nem szokásunk panaszkodni, most is arról van szó, hogy aggódom a szüleimért. Próbálok minél többet dolgozni, hogy meglegyen a szükséges kis pénzünk. Legutóbb elszegődtem egy szupermarketbe, de az nem vált be igazán, ahogy a közmunka sem. Most egy külsős cégnek köszönhetően kaptam munkát az M5 tévécsatornánál, ami egy ideig jó lehet. Így keveset vagyok itthon, nem tudok az öregekre vigyázni. Édesapám nehezen mozog, sokszor csak kis híja van annak, hogy nem esik el, a legkisebb dolgok is nagyon leterhelik” – árulta el Szilágyi Péter, akinek rendeződött kapcsolata Lópici Gáspárként elhíresült édesapjával.

Az idősebb Szilágyi már csak járókerettel tud közlekedni, napjai nagy részét egy fotelben ülve tölti. “Gondoltam rá, hogy kellene egy ápoló melléjük. Persze, ilyesmire nincs pénzünk. Egy ismerősöm azt is felvetette, hogy otthonba kellene menniük, de arra még akkor sem akarok gondolni, ha nincs más megoldás” – tette hozzá fia a Blikknek.