Meghan Markle hónapokig dolgozott titokban egy közösségi konyhán

Január óta titokban rendszeresen ellátogatott a tavaly kiégett Grenfell Tower közelében működő Hubb Közösségi Konyhába, majd az ott főző szakácsok receptjeiből készült könyv kiadásához is nagy segítséget nyújtott Meghan Markle – írja a Sun.

A Hubb nemcsak a Grenfell Tower katasztrófájának károsultjain segít, hanem a környék más lakóin is, egyben igazi multikulturális intézmény, hiszen bár egy muszlim művelődési központban működik, és a neve is arab (a hubb szó szeretetet jelent), közönsége rendkívül változatos etnikai és kulturális háttérrel rendelkezik. Jelenleg ugyanakkor anyagi okokból csak heti két napon tud kinyitni, ezért Meghan Markle első januári látogatása után úgy döntött, rendszeresen visszatér, és segíti a szakácsok receptjeiből születő könyv kiadását is, hogy a bevételekből meg tudják hosszabbítani a nyitvatartást.

KAPCSOLÓDÓ Meghan Markle menyasszonyi ruhája kiállítási tárgy lesz

Miközben kötényt húzott, és a helyi asszonyok kérésére akár rizst is mosott, a sussexi hercegné a kiadó felkutatásában is közreműködött, és alapítványán keresztül a jogi, illetve adminisztratív ügyekben is támogatta a közösséget. Emellett látható lesz a héten megjelenő könyv borítóján, és ő jegyzi az előszót is, amelyben azt írja a Hubb Közösségi Konyháról: „A közös tető alatt egybeolvadnak a kulturális identitások, és olyan hely születik, ahol a legelemibb formában élheti meg mindenki az egészséges hétköznapokat és azt az univerzális igényt, hogy kapcsolatba akarunk lépni egymással, táplálni akarjuk egymást, és osztozni akarunk az ételen, a tragédiákban vagy épp az az örömteli pillanatokban.”

A várakozások szerint a Together – Our Community Cookbook címmel megjelenő könyv bevételeiből a Hubb a jövőben már heti hét napon működhet majd.

Kiemelt kép: Profimedia / Xposurephotos