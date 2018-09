Ben és Casey DNS-ében is ott van az alkoholizmus – Ismerd meg az Affleck családot!

Bár csak három év van köztük, Casey Afflecket sokáig csak Ben Affleck kevésbé ismert és kevésbé tehetséges kistestvéreként emlegették. Ez talán nem is csoda: a fiatal Affleck elég sokat sertepertélt a bátyja, Ben és a tesója legjobb barátja, Matt Damon társaságában, és a híresebb rokon és a híresebb haver sok éven át gondoskodott arról, hogy a kis Casey mindig megkaphassa a lepattanót. Ha a saját filmjeikben akadt egy kisebb, Casey-nek való szerep, ők mindig hívták. Így került be a Képtelen képregénybe, a Good Will Huntingba, és az Ocean’s-trilógiába is, és a pályája két legfontosabb szerepét is a kapcsolatainak köszönheti. A bátyja volt az, aki az első igazán jelentős főszerepét adta neki a Hideg nyomon című első rendezésében, míg az Oscarját annak köszönheti, hogy Matt Damon lemondott A régi város főszerepéről, viszont producerként kikötötte, hogy Casey Afflecknek kell beugrania helyette.

Nem mond hülyeséget az, aki azt állítja, hogy Casey az egész karrierjét a testvérének, valamint Matt Damonnak köszönheti, viszont igazságtalan lenne azt állítani, hogy Ben Affleck és Matt Damon csupán protekciós alapon adott esélyt neki: Casey Affleck az évek során bizonyította, hogy tud élni a lehetőségekkel, és helyt tud állni olyankor is, amikor egy teljes film sorsa nyugszik a vállán. Ha valamikor, most megvan az esélye, hogy a bátyjánál is népszerűbbé váljon, de nem lesz könnyű dolga.

Az alkoholista apa árnyéka

A két Affleck gyerek a gyerekkoruk nagy részét Massachusetts államban töltötte, a keleti parton, ahol édesanyjuk tanárként, míg apjuk wannabe-színdarabszerzőként működött, bár az az apa inkább bárpultosként, asztalosként és a Harvard gondnokaként dolgozott, és gyerekei elmondása szerint a fő tevékenysége az volt, hogy emelgette a szájához az alkohollal teli poharat. Édesanyjuk próbált tenni azért, hogy ennek ellenére a srácainak boldog gyerekkoruk legyen: rengeteg kultúrával vette körbe őket, sokat járt velük színházba, és ő volt az, aki egy casting direktor ismerősön keresztül elintézte, hogy a két fiú tévés, reklámos és filmes meghallgatásokra járhasson, vagyis ha nem is teljesen szándékosan, de sokat tett azért, hogy a fiai színészkarrierje beinduljon.

Az alkoholista apa árnyéka persze folyton rájuk vetült. Casey szerint az első színészi próbálkozása az volt, amikor egy alkoholisták családtagjainak segítő gyűlésen eljátszotta a saját részeg apját gyerekként, és azt is nehezen dolgozta fel a család, amikor az apjuk élete annyira félrement, hogy két éven át hajléktalanként élt. Ez az életmód nem tarthatott örökké: a két szülő akkor vált el egymástól, amikor Ben 12, míg Casey 9 éves volt, de az anyjuk nem szakította el őket teljesen az apjuktól: minden héten látták egymást.

Az első sikerek

Az édesanyjuk által szervezett meghallgatásokon a két srác – különösen Ben – igen sikeresnek bizonyult, sorra kapták a kisebb-nagyobb munkákat. Tévésorozatok epizódszerepei, tévéfilmek mellékszerepei és persze reklámok (melyek közül a leghíresebb egy Burger King-szpot Ben szereplésével) hozták a pénzt otthon, de az édesanyjuk soha nem a gyerekei által keresett pénzből akart megélni: hagyta, hogy a srácai megtartsák a színészkedéssel keresett fizetésüket, a két fiú pedig okosan osztotta be a dollárjait. Ahelyett, hogy elkótyavetyélték volna a pénzt, félretették azt, hogy később ebből fizessék a repülő- és vonatjegyeiket, ha egy meghallgatás vagy szerep kedvéért New Yorkba vagy Los Angelesbe kellett utazniuk.

Az első komolyabb siker Bennek a Tökéletlen idők című gimis filmmel érkezett meg 1993-ban, amelyben egy vérbeli bullyt alakított, míg a tesója, Casey a ’95-ben bemutatott Majd’megdöglik érte-vel ismertette meg a nevét a világgal. A különbség kettejük között az, hogy míg Ben szekere annyira beindult, hogy ezután meg tudott élni pusztán a színészi munkáiból is, Casey-nek különféle alkalmi munkákból kellett eltartania magát két színészi meló között. Ben az első főszerepét későbbi jó barátjának, Kevin Smithnek köszönhette, aki a Képtelen képregényben adott neki emlékezetes momentumokat, de az igazi áttöréshez nem kellett külső segítség, csak a jó barát, Matt Damon és az ő filmterve, a Good Will Hunting. A gyerekkori haver egy színdarabírói szemináriumra dobta össze először a film vázlatát, és Bent csupán arra kérte meg, hogy adják elő együtt a jeleneteket, ám közben mindketten annyira beleszerettek a történetbe, hogy filmes forgatókönyvvé fejlesztették, és eladták Hollywoodnak. A többi már történelem.

Ben fent és Ben lent

A Good Will Hunting sikere új kapukat nyitott meg Ben Affleck előtt: ő lett az álomgyár ügyeletes jófiúja, őt hívták, ha egy jóképű, igazi, tökös amerikai gyerekre volt szükség. Míg tesója, Casey többnyire kis mellékszerepekben sínylődött, addig ő olyan nagyszabású produkciók főszerepében tündökölhetett, mint az Armageddon, a Mint a hurrikán, a Pearl Harbor vagy A rettegés arénája. A sikerrel együtt az alkohol is gyorsan a fejébe szállt, és ebben az időszakban sokat tett azért, hogy ő legyen a bulvárújságírók kedvence. Összejött Gwyneth Paltrow-val, majd szakított vele, gyakorlatilag fotósok előtt élte a magánéletét a következő barátnőjével, Jennifer Lopezzel, akinek a klipjében újgazdag striciként feszített (és két borzalmas filmet is készítettek együtt), ráadásul a szerepválasztásai elkezdtek pusztán pénzügyi alapon működni. Ma már ő is belátja, hogy lelkesedés nélkül, pusztán a magas gázsi kedvéért ugrott bele egészen kétes projektekbe, és a Daredevil, valamint A felejtés bére méretes fiaskója után úgy tűnt, Ben Affleck lehúzhatja a karrierjét a klotyón.

Ő azonban nem az a fickó, aki könnyen feladja. Miután egy időre félretette alkoholproblémáit, és a magánéletét is rendbe rakta azzal, hogy összejött korábbi barátjával és szereplőtársával, Jennifer Garnerrel (akivel három közös gyerekük született), felismerte, hogy ha kisebb léptékben, mellékszerepekkel próbálkozik, a nézők talán visszafogadhatják őt, és ekkor látta idejét annak is, hogy megpróbálkozzon régi nagy álmával, a filmrendezéssel.

Másodvirágzás

Amikor Bent évekkel később arról kérdezték, miért adta az öccsének első rendezése, a Hideg nyomon főszerepét, a bátyó még a gyanúját is el akarta vetni a protekciónak, ráadásul szerinte nem ő tett szívességet Casey-nek, hanem az öccse neki. Persze utólag már mindenki nagyon tehetséges rendezőnek tartja Ben Afflecket, de a Hideg nyomon előtt még messze nem volt így, és nem álltak sorban a nagy sztárok, hogy eljátsszák a főszerepet egy bukott sztár első rendezésében. Ben szerint a legfontosabb az volt, hogy Hollywooddal ellentétben az öccse hitt benne, és mindent beleadott azért, hogy a közös filmjük jó legyen: nélküle biztosan nem sikerült volna. Mindenesetre a Hideg nyomon Ben Affleckből, a bukott sztárból megalkotta Ben Afflecket, az érett filmkészítőt, míg Casey-t felhelyezte a térképre komolyan vehető és komolyan veendő színészként. Ben rendezőként újraalkotta a színészi alteregóját is, és az olyan filmjeivel, mint a Tolvajok városa vagy az Oscar-díjas Argo már-már Clint Eastwood-i magasságokba tört. A sajtó csak arról írt, hogy mekkora a boldogság odahaza Jennifer Garnerrel és a gyerekekkel, szóval látszólag minden a helyén volt.

Eközben Casey is megirigyelte a testvére rendezői babérjait, és 2010-re összegrundolt magának egy áldokumentumfilmet (amiről sokáig azt lehetett hinni, hogy igazi). Fiatalkori jó barátja, Joaquin Phoenix (akinek a testvérét, Summert vette el feleségül, és lett tőle két gyereke) visszavonulásáról és rapperré válásáról forgatta az I’m Still Here című munkáját, amely az évtized legrosszabb mozgóképes viccének bizonyult.

A #metoo és az Affleck fiúk

A produkciót Casey saját maga fizette, állítólag minden pénze elment rá, és amikor kiderült, hogy a Joaquin Phoenixszel forgatott ámokfutásuk csak egy vicc, senki sem akart röhögni. A projekt máig hatással van a fiatalabbik Affleck karrierjére, ugyanis a bemutató idején két munkatársnője azzal vádolta meg Casey Afflecket, hogy zaklatta őket. Folyamatos szexuális ajánlatokkal bombázta őket, kellemetlen helyzeteket teremtett, és olyan munkakörülményeket hozott létre maga körül, hogy a nagyrészt férfiakból álló stáb szexuális célpontnak tekintse a néhány ott dolgozó nőt. Peren kívüli megegyezéssel elérték, hogy az ügy a fiókba került pár évre, hogy aztán a #metoo-val együtt újra előtörjön.

Pár évnyi csend következett, mialatt mind a két Affleck fiú kiélvezhette a sikereit. Míg Ben a Holtodiglanban és A könyvelőben színészként bizonyíthatott, Batman szerepének megszerzésével egy tuti képregényhősös szerepet is bezsákolt, míg Casey olyan filmekben bizonyíthatott, mint a Csillagok között vagy a csodálatos Vétkező szentek, és megkapta élete lehetőségét is A régi város főszerepével. A film körüli hype azonban arra is jó volt, hogy a sajtó újfent elővegye és tényleg megpörgesse a 2010-es zaklatási ügyét. Ez még nem vette el tőle az Oscart, viszont a Weinstein-ügy kirobbanása után elérte, hogy Casey Affleck visszavonuljon az interjúzástól, és a következő évben – ahogy a hagyomány megkövetelné – ne ő adja át a legjobb női főszereplőnek járó Oscart. Affleck necces színésszé vált, akivel kockázatos együtt dolgozni, de valahogy mindig sikerült úgy evickélnie, hogy az ár ne sodorja el a karrierjét, és jöjjenek a további munkák. A szakmai gondok mellett az sem segített rajta, hogy elvált feleségétől és két gyermeke anyjától, Summer Phoenixtől.

Eközben a bátyja újabb mélyrepülésbe kezdett. Ben Affleck egy babysitteres viszonnyal elérte, hogy Jennifer Garner elváljon tőle, újra a pohár fenekére nézett, negyedik rendezése, Az éjszaka törvénye hatalmasat bukott, és Batman szerepében is alulteljesített: minden jel arra mutat, hogy két film után már nem tér vissza a szerepben. Alkoholproblémái és a rehab miatt filmszerepet mondott vissza, vagyis a gond komoly, ráadásul neki is megvolt a maga #metoo-botránya, amikor azzal vádolták, hogy ő és Matt Damon tudtak Harvey Weinstein piszkos ügyeiről, mégis hallgattak róla, és előkerült egy kellemetlen régi interjúfelvétel is, amelyen Ben nagyon erőszakosan „flörtöl” egy riporternővel.

Hiába azonban a botrányok, az Affleck fiúknak maximum pár fájó pofont vihetnek be, de egyébként úgy tűnik, minden marad a régiben. Mind Casey, mind Ben sorra kapják a filmes munkákat, és ha önsorsrontásukkal nem lépnek túl egy bizonyos szintet, ez valószínűleg így is maradhat.

Nyitókép: Ben Affleck és felesége, Jennifer Garner (forrás: YouTube)