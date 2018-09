Csisztu Zsuzsa fogyásának még nincs vége

Sosem volt célja Csisztu Zsuzsának, hogy ugyanolyan vékony legyen, mint amikor versenysportoló volt, sőt! Ahogy mondja, ő nem figyeli a mérleget – abból éppen elég volt tornászkorában –, a ruháin is pontosan látja, mi a helyzet, és nincs kitűzött célja, hogy mennyit akar fogyni.

„Nálam az a fontos, hogy jó legyen a közérzetem, egészséges legyek és fitt maradjak a fiaim mellett is. De nem készülök már fitneszversenyre, hogy kockás legyen a hasam. A hamis ideáktól mindig is igyekeztem, igyekszem megkímélni magamat, mert korábbi élsportolóként megtanultam, hogy a valós dolgok mögött munka van, nem csak a csillogás. Úgy gondolom, meg kell találnia minden embernek a fizikai és lelki harmóniát” – mesélte Csisztu Zsuzsa a Borsnak, ami után erről a témáról kérdezték a Mokkában is. Oda a férje is elkísérte őt, elvégre mégiscsak ő a szakember a családban.

„Ez testsúlycsökkentés, mert én fogyókúrának nem szoktam hívni. Egy igazi, elcsépelt szó ez az életmódváltás, de nyilván itt arról van szó, hogy odafigyel az ember a táplálkozásra, és nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy ehhez mozgás is kell. Senki sem fog tartós testsúlycsökkenést elérni mozgás nélkül, el kell keserítenem ezzel néhány nézőt.”

Dr. Ketskés Norbert a rendelőjében alapos orvosi kivizsgálás után mindenkinek személyre szabottan állít össze javaslatokat, és ez alól Csisztu Zsuzsa sem volt kivétel. A férje mellett persze az egykori élsportoló már sok mindent elsajátított, így a változás nem volt drasztikus.

„Alapvetően igyekszünk kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás szerint élni, és a gyermekeimet is erre szoktatni. A férjem orvosként sokakkal ellentétben valóban ért a táplálkozáshoz, így sok hasznos tippet tud adni. Nagyon odafigyelek az alapanyagokra, piacra járok, és őstermelőktől veszek zöldséget, húst. Cukros üdítőket vagy chipset például egyáltalán nem tartunk otthon. Szeretem tudni, mi van az asztalon” – mesélte a Borsnak Csisztu, aki a szülés utáni alakja kapcsán azt is elmondta, bárhogyan is nézzen ki, ő sosem érezte azt, hogy retusálnia kellene a valóságot, vagy hogy minden pillanatát meg kellene örökíteni, majd kiszínezni, felturbózni.

„Mindig is a természetesség híve voltam. Persze mindenkinek szíve joga, hogyan bánik a testével. Bizonyos embe­reknek nehéz szembesülni az idő múlásával, de ezt is lehet méltósággal viselni. Nekem nincs okom panaszra, és nem is hiszek az álmegoldásokban, ami sokszor a közösségi médiában tapasztalható, amit az agyonretusált képeken lát az ember. Az élet nem csak a látványról szól, persze az igényesség nagyon fontos, de ennek belülről kell jönnie, és nem csak kifelé kell ragyognia.”

Csisztu Zsuzsa és férje, Ketskés Norbert az életmódváltásról beszélt