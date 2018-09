Szexi fehérneműben pózol a már nagyon terhes Voksán Virág

Voksán Virágról kismamaként készült szexi fotósorozat. Az anyaságra tudatosan készülő DJ-modell büszke terhespocakjára, már a 35. hétben jár, ennek ellenére bikiniben is bátran pózol a kamera előtt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Virag Voksan (@viragvoksan_aka_djflower) által megosztott bejegyzés, Szept 12., 2018, időpont: 10:39 (PDT időzóna szerint)

Mint a Mokkában elmondta, kétféle stílusú kismamás fotósorozatot csináltatott magáról: az egyik egy vintage-es beütésű, a másik pedig egy modernebb stílusú. Célja az volt, hogy megörökítse az utókornak és a kisfiának, hogy lássa: „Anyuci ilyen volt, amikor ő benne volt”.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Virag Voksan (@viragvoksan_aka_djflower) által megosztott bejegyzés, Szept 8., 2018, időpont: 11:09 (PDT időzóna szerint)

Szerinte ez egy megismételhetetlen időszak egy nő életében, és ezt ilyenkor lencsevégre is kell kapni, illetve nagyon fontosnak tartja közölni a nőkkel, és felhívni arra a figyelmet: „ha fel is szedünk néhány pluszkilót terhesség alatt, ettől még fogadjuk el önmagunkat, nem szabad emiatt depresszióba esni”.

„Ilyenkor is öltözhetünk csinosan, adhatunk magunkra, és lehetünk kívánatosak a párunk számára” – hangoztatja Vokság Virág, akinél az aktkép már határ, olyat nem csináltatna kismamaként. „Nekem a maximum a fehérneműs képek, ahol a kerek poci megmutatása a lényeg, nem a szexualitás” – jelentette ki a DJ, aki már kezd egy kicsit aggódni a szülés miatt, hiszen már csak bő 3 hét van hátra.

„Már visszaszámlálás van, és bennem is megjelentek a kétségek, kételyek, hogy vajon jó anya leszek-e, biztos jól fog-e menni a szülés” – vallotta be a kismama, akit a párja mindenben támogat, sőt a várandósság alatti hangulatingadozásait is türelemmel viseli.