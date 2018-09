Nagyon kiborult Kulcsár Edina

Iszonyúan kiakadt Kulcsár Edina. A várandós szépségkirálynő-modell a közösségi oldalán írta ki magából a dühét és azt, hogy milyen komoly döntést hozott.

Elege van abból, hogy a kommentelők egy része egy hónapja folyamatosan azzal “zaklatja”, hogy vajon megszült-e már, ezért úgy döntött, letiltja a hozzászólások lehetőségét az Insta-posztjaihoz. Bármily fájdalmas is ez a lépés, nem hagyja, hogy egyesek elrontsák az előtte álló boldog napokat – indokolta.

Íme a teljes Insta-poszt:

Nem hagyom, hogy bárki is elrontsa az előttem álló boldog napokat, így arra az elhatározásra jutottam a „kedves”, helyüket az életben nem találó kommentelők miatt, akik tartalomtól függetlenül csak azzal vannak elfoglalva, hogy megszültem-e vagy sem, hogy letiltom a hozzászólások lehetőségét. Már 1 hónapja olvasgatom ezeket… Nagyon jól kezelem az ilyen embereket, de most valahogy úgy érzem elég volt. Mérlegelnem is kell, hogy az elkövetkezendőkben egyáltalán érdemes-e ekkora betekintést engednem az életembe, csak hát én ilyen vagyok. Mindig is magamat adtam, így ezen még gondolkozom, de az biztos, hogy pár napig nem fogadom a hozzászólásokat, posztolni viszont fogok. Azért el nem vették a kedvemet ezek az emberek attól, hogy megosszam a saját oldalamon a legszebb, legörömtelibb pillanataimat. Ez a kép is egy ilyen, amit édesanyám fotózott. Elnézést kérek azoktól akik szeretnek és szívesen tartják velem a kapcsolatot kommentek formájában, de ha olvastátok a korábbiakat, akkor remélem megértitek. Ui.: Egy picit olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, mint amikor régen az iskolában rosszalkodtak páran és az egész osztályt megbüntették.