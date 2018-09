Elcserélt szövegek és színpadra mászás – az Emmy-gálák legemlékezetesebb pillanatai

10. Amikor hat remek színésznő állt egyszerre a színpadon

2011-et írtunk, amikor a legjobb vígjátéksorozat női főszereplőjének járó Emmy-díjat különös módon hirdették ki. Ebben az évben ugyanis a kategória jelöltjei a szokásostól eltérően nem a székekben ülve izgulták végig, hogy ki viszi haza a szobrocskát, hanem kézen fogva álltak a színpadon. Tina Fey, Amy Poelher, Melissa McCarthy, Martha Plimpton, Edie Falco és Laura Linney közül végül a Mike és Molly sorozat női főszereplője, a rengeteget fogyó Melissa McCarthy zsebelhette be az díjat. De lássuk be, ezen a ponton minden színésznő igazi győztes!

9. A legszebb ruhák

Eva Longoria a 2006-os Emmy-gálán úgy festett ebben a Jason Wu ruhában, mint egy modern hókirálynő!

Ali Larter egy vörös Reem Acra ruhában varázsolt el mindenkit a 2007-es ünnepségen.

Sofia Vergara ritkán választ rosszul ruhát a díjátadókra. Ebben a Vera Wang estélyiben ő volt a 2013-as év legszebben tündöklő híressége.

8. Chandler csókja

2003-at írtunk, amikor nem mindennapi esemény történt az Emmy-gálán. A legjobb vígjátéksorozat női mellékszereplőjének járó díjat a Jóbarátok három férfi sztárja adta át, köztük Chandler, vagyis Matther Perry. A szobrot végül Doris Roberts nyerte a Szeretünk, Raymondban nyújtott alakításáért, a színésznő pedig egy nem akármilyen, hatalmas csókot kapott Perrytől. Ennek persze előzménye is volt, ugyanis a díjátadó elején két híresség igazán forró csókot váltott egymással a kamerák előtt, ezt szerette volna kicsit kifigurázni a Jóbarátok sztárja.

7. A legjobb nyitány

Az Emmy-gálák már a megnyitók miatt is különlegesek. A 2010-es díjátadó igazán emlékezetes volt, amikor is Jimmy Fallon, az este házigazdája, kihasználva az akkori sikersorozat, a Glee népszerűségét, egy igazán ütős nyitószámot vitt a színpadra. A videóban feltűnnek a Glee és a Lost szereplői, ahogyan Tina Fey is.

6. Emlékezetes melléfogások a vörös szőnyegen

Nem azért elképesztően ciki Jean Kasem ruhája, mert 1987-ben viselte, hanem azért, mert már akkor is kínos volt. Hatalmas művirág a hajban és függönyszerű báli ruha.

Paula Abdul úgy nézett ki az 1989-es Emmy-gálán, mintha korcsolyaversenyről ugrott volna be a rendezvényre.

Volt idő, amikor Brad Pitt és Jennifer Aniston együtt nyomult a vörös szőnyegen. De 1999-ben kevésbé stílusosan tették mindezt. Aniston frizurája például inkább illik Britney Spearshez, mint a Jóbarátok színésznőjéhez.

5. Egy igazán őszinte pillanat az Emmy-gálán

A 67. Emmy-gálán, vagyis 2015-ben megtört Jon Hamm átka, akit a Mad Men (Reklámőrültek) minden egyes évadjáért (hét volt belőle összesen) jelölték a legjobb férfi alakítás díjára, de csak az utolsóval sikerült meg is nyernie a szobrot. Hamm, amint felért a színpadra, hogy átvegye a díjat, lefeküdt a deszkákra. Látszott rajta, hogy hatalmas tehertől szabadult meg. Egy igazán őszinte pillanat volt ez Hollywoodban.

4. A hattyú

Nehéz elfelejteni, amikor 2001-ben a műsorvezető, Ellen DeGeneres, hogy kifigurázza Björk bizarr, hattyús ruháját, magára öltött egy kissé vicces változatot. Kinek áll jobban?

3. A legjobb sorozatok szereplői egyetlen videóban

2011-ben kétségtelenül az egyik legnépszerűbb sitcomsorozat a The Office (Hivatal) volt. Ezt kihasználva nem akármilyen videót hoztak össze az Emmy-gálára. A sorozat szereplőgárdájához „csatlakoztak” vendégkarakterek. Így esett, hogy Breaking Bad, a Városfejlesztési osztály, a Mad Men, az Agymenők, a Castle szereplői is feltűntek a papírvállalatnál, de még Kim Kardashian is értetlenkedett egy sort a videóban.

2. Add a díjam!

Maradva a The Office sorozatnál, a következő emlékezetes pillanat is ehhez köthető. Ennek a show-nak ugyanis az eredeti verziója az Egyesült Királyságból indult, amelynek főszereplője, Ricky Gervais az egyik évben Emmy-díjat nyert. Mivel nem tudott megjelenni a gálán, az elismerést Steve Carell vette át, aki a sorozat amerikai verziójának főszereplője. Egy évvel később Gervais megjelent az ünnepségen, és az első sorban ülő kollégáján megpróbálta behajtani a szobrocskát. Carell azonban pókerarccal ülte végig a beszédét. Bár nyilván megrendezett, jól begyakorolt pillanatról beszélhetünk, valami elképesztően szórakoztató volt.

1.Hol a szövegem?

Megszámolni is nehéz, hogy hányszor nyert Emmy-díjat Julia Louis-Dreyfus Az alelnök című sorozatban nyújtott alakításáért. A rákot legyőző tehetséges színésznőtől nem áll távol a humor az életben sem. Amikor a 64. Emmy-gálán megnyerte a szobrocskát, és felment átvenni azt, akkor egy papírt szorongatva kezdett bele beszédébe. „Köszönöm az NBC-nek, a Városfejlesztési osztály stábjának, a fiaimnak, Archie-nak és Abelnek…” –a kamera eközben folyamatosan Amy Poehlert mutatta, aki szintén jelölve volt ebben a kategóriában, és hallhatóan ez bizony az ő köszönő beszéde volt. Amy ekkor felosont a színpadra, és kicserélte a papírokat Juliával. Persze ez is remekül megkomponált jelent volt, de ilyenek a tehetséges és kreatív komikák a filmgyárban.