Liptai Claudia: Meztelenre vetkőzött Tilla az öltözőmben

Liptai Claudia a Séfek Séfe forgatási szünetében elárult néhány információt arról, hogy mi az, amit még soha nem tett vagy éppen tett az életében. Tilláról például egészen különös dolog derült ki. Kolléganője ugyanis elárulta, hogy már látta őt meztelenül.

“Egyszer a Tilla – én nem kértem! – levetkőzött az öltözőmben, mögöttem anyaszült meztelenre” – vallotta be Liptai Claudia.

Mindemellett a TV2 videójából az is kiderül, hogy rákeresett-e már magára a Google-on Liptai Claudia, s arról is lehull a lepel, hogy vajon dicsért már meg olyan kisbabát, amelyik szerinte nem is volt szép.