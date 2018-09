Valami furcsa dolog van Hosszú Katinka orrán – fotó

View this post on Instagram

Életemben először úsztam orrcsipesszel háton és imádtam, úgyhogy a képre se vettem le 😂 sőt még a versenyszám utáni interjúra se, amitől érdekesebb lett... I swam backstroke with a nose clip tonight for the first time on my life and I loved it 😂 so much that I didn’t even take it off for the picture nor the post race interview which made it more interesting... 400 IM 4:39 1st 200 free 2:00 3rd 100 back 59,63 1st 100 breast 1:11 5th 4*100 mixed relay 2nd #ironlady #hwapo #ironswim