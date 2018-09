Így még sosem láttad Csuja Imrét!

A mi kis falunk című sorozat főszereplői közül többen is otthonosan mozognak a zöldség-, gyümölcstermesztésben is – derül ki az RTL Klub Fókusz Plusz riportjából.

Csuja Imre a Balaton déli partján található telkén hódol legújabb hobbijának, a borászkodásnak. Büszkén meséli, hogy ha minden jól megy, idén 280 liternyi saját bora lesz. Állítja, semmilyen kerti tevékenység nem fog ki rajta, sőt az kapcsolja ki igazán a rengeteg munka mellett, ha kertészkedhet. „Gyomlálás közben jönnek meg a legjobb gondolatok, mert akkor nem a munkámmal foglalkozok” – árulta el. Bár polgármesterként Pajkaszegen a legszívesebben horgászik, valójában erre már nincs ideje.

A kerti munkák nemcsak Csuja Imrét kapcsolják ki, de Udvaros Dorottyát is. Bár tősgyökeres belvárosi gyerek volt, mindig is vonzódott a vidéki életformához, ez akkor derült ki, amikor a szülei távol a várostól dolgoztak. Bár a sorozatban Kati tanárnő nem végez házi munkákat, a színésznőnek a budai háza mellett van egy kertje, amit szenvedélyesen saját maga művel meg. „Iszonyatosan megnyugtat, amikor látom, hogy egy növény, amit elültettem, az kinő, vagy nagyon felzaklat, amikor valami baja van. Akkor kikészülök, hogy mi történt, víz nincs, vagy permetezni kellett volna” – vallotta be.

Hétvégenként egyébként tömegek lepik el Pilisszentlélek utcáit. Mindenki azzal a céllal kirándul el a szép pilisi faluba, hogy megnézzék a forgatás helyszíneit, Teca kocsmáját, a polgármester hivatalát vagy a híres szobrot. A színészek jóleső érzéssel vették tudomásul, milyen sokan kirándulnak csak miattuk Pilisszentlélekre.