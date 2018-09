Magára maradt a Sláger FM műsorvezetője, Somogyi Zoltán

A Sláger FM műsorvezetője ezúttal barátaival a csodaszép elzászi régiót szemelte ki kempinges úti célnak, ám a sors másképp alakította a nyaralást. „Eredetileg azt terveztük, hogy kempingezni megyünk a barátaimmal Franciaországba. Többször volt már erre példa, csaknem egész Európát bejártam már sátorral, ezért most is hasonlót terveztünk. Végül úgy alakult, hogy egyedül maradtam – mondja Zoli –, de most nem is bántam annyira. Évek óta nem volt ennyi időm elmélkedni egy kicsit. Közel háromezer kilométert vezettem pár nap alatt, de még a tizenegy órás odautat is élveztem, feltöltött. Bár kempingezés volt a terv, egy személyre a szálloda még olcsóbbnak is bizonyult, így végül letettem a vadregényes szállásról.”

Somogyi Zoltán sokfelé járt, dúskált az élményekben. „Jártam autómúzeumban, ahol Chaplin autóját is megcsodálhattam. Vasúttörténeti kiállításon, ahol az Orient Expressz hangulatába kóstolhattam bele, és egy világháborús bunkert is bejártam. Persze a helyi ételspecialitások sem maradtak ki, lenyűgözött ez a régió” – mondta. Somogyi imád utazni, amikor csak teheti, neki is indul.

A Sláger FM-en eközben nyereményjáték zajlik. „Bárkinek van lehetősége 103.900 forintot hazavinni. A nyertes helyében én utazásra fordítanám ezt az összeget.”