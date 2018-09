Kulcsár Edina beszorult egy vécébe

Kulcsár Edinának fő erénye a természetessége, és hogy nem arra használja közösségi felületeit, hogy csak kreált képekkel szórakoztassa a követőit. Oldala dugig van természetes helyzetekkel, egy-egy szinte cikisnek mondható pillanatot pedig oly kedves öniróniával oszt meg, hogy nem lehet nem szeretni. Tessék, itt ez a sztori:

És hozzá a fotó:

Azt hitted, hogy ezzel vége? Kulcsár Edinának hatalmas a pocakja, hamarosan szülni fog, hát mikor osszon meg nagy hasat.

Tegnap este mutattam nektek egy képet. ( A wc-be szorulósat) Sokan kérdezitek kommentben, hogy hol a pocakom, mert nem látjátok. Ugyanezen a napon, természetesen jártam más mellékhelyiségben is (ahova befértem), szóval megnyugtatásképpen, gondoltam, megmutatom ezeket is. Itt egyébként éppen a hajamat fotóztam, de azért a pocakom is látszik.