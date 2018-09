Kálmán Olga: „Vissza kell fognom magam”

Bő egy hónapja menesztették Kálmán Olgát a Hír Tv-től. Napokig az ország összes médiumának vezető híre volt a körülötte kialakult helyzet, sokan aggódtak érte, mások jogosnak találták a kirúgását. Megosztó személyiség, de pártállástól függetlenül mindenkit érdekel, mi lesz a sorsa az ötvenéves műsorvezetőnek.

„Köszönöm jól vagyok. Az van, amire számítottam. A nyári pihenés után már az első őszi munkanapon elvonási tüneteim vannak. Most, hogy elkezdődött az iskola, a reggeli készülődés és tízórai-készítés után kiürül a ház, és én azonnal, ösztönösen rávetem magam a hírekre” – mesélte a BEST magazinnak a műsorvezető, aki még most is azon gondolkodik, hogy egy téma kapcsán kiket hívna meg vendégnek, kikkel lenne érdemes beszélgetni. Kálmán Olga nem először élte meg, hogy megszűnnek körülötte műsorok, ezért nincs is sokkhatás alatt.

„Pörög az agyam, nem lehet egyik napról a másikra leállni, több évtizedes munkát kitörölni magamból. Vissza kell fognom magam, hogy ne azon gondolkodjak, kit és miről kérdeznék. A hírektől nem tudok elszakadni, nem is akarok. Nem tudom azt csinálni, hogy egyszer csak ennyi volt, és kész, mostantól kizárólag a receptoldalakat bújom.”

Távlati terveiről is mesélt a magazinnak Kálmán Olga, elismerte, hogy ha fiatalabb lenne, akkor bátrabban kezdene kísérletezni. Hogy mi tartja vissza, és mivel üti el az idején, arról hosszan beszélt.