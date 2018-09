Tévésorozatban fog játszani a francia first lady

A 65 éves first lady a France 2 csatornán futó Vestiaires (Öltözők) című vígjátéksorozat következő, szombaton sugárzott epizódjában alakítja saját magát. A sorozat két és félperces részei egy úszóklub fogyatékkal élő sportolóiról szólnak.

„Tudtuk, hogy nagy rajongója a sorozatnak, ezért merült fel bennünk, hogy felkérjük a szerepre” – mondta el Adda Abdelli, a széria alkotója. A különleges epizódot beharangozó reklámklipben Brigitte Macron azt a világoskék ruhát viseli, amelyben férje, Emmanuel Macron tavaly májusi beiktatásán jelent meg, és nem is titkolja, hogy lámpalázas.

A francia first lady korábban egy amiens-i középiskolában tanított, és az iskola színjátszókörét is vezette. Akkor ismerte meg későbbi férjét, Macront, amikor még diákként oda járt. A francia elnök a közelmúltban szintén feltűnt egy dokumentumfilmben, amelyet a májusi cannes-i filmfesztiválon mutattak be. A La Traversée című produkció azt vizsgálta, hogyan változott Franciaország az 1968-as diáklázadás óta. (MTI)