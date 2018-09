Megállíthatatlanul közeleg a vég az Aranyélet új előzetesében

Új előzetes érkezett az Aranyélet utolsó évadához, amely október 14-én indul az HBO GO-n. A készítők megfogalmazása szerint a Miklósi család a videóban „megállíthatatlanul robog az elkerülhetetlen vég felé”, és valóban meglehetősen drámai hangvételűek a képsorok:

A promóvideó rendezője, Varsics Péter elmondása szerint az Aranyélet utolsó évadának „nagyon fontos hívószava az »örökség« lett, átvitt és szó szerinti értelemben is, hogy mit hozunk otthonról, és hogyan állunk mindehhez, így szerettünk volna a karakterek leendő sorsába bepillantást engedni egy finoman elemelt, külön forgatott, kvázi kisfilm-előzetesben, amiben a generációs ellenállás – gyerekek a szülőkkel szemben – mellett az is megjelenik, hogy a múltban elkövetett »hibáknak« bizony elkerülhetetlen következményei lesznek, a család minden tagja számára. Mindezt Attila karakterének nagyon pontos (a második évad végén is elhangzó) monológja kíséri végig, amely tartalmilag és érzelmileg is alátámasztja a képsorokat.”