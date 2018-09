Ismerős szerepben tér vissza Trokán Péter

Trokán Péter végigdolgozta az elmúlt nyarat, alig pár hónap alatt ugyanis leforgatott egy filmet és egy hosszú, hatvanrészes sorozatot is. Ez utóbbi 200 első randi címen fut október 1-től a Viasaton, száz százalékig magyar produkcióként. A 72 éves Trokán Péter – aki tavaly lett nagyszülő – pedig ismerős szerepet fog játszani.

“Érdekes, hogy az általam alakított karakter mennyire eszembe juttatja a fiatalkori apaságomat! Hiszen ezt nem tanítja senki, ezt mindenkinek magának kell átélnie, megtapasztalnia. Forgattunk olyan részeket, amikor vitatkozunk azon a szerepbeli lányommal, hogy orvos legyen, mint az apja, ő pedig, mivel jó lány, belemegy, de valójában nem ezt akarja. Nekem is sokszor feltették a kérdést, mit szóltam, amikor a lányaim, Anna és Nóra is a színészi pályára lépett. Hát, az édesanyjuk dobott egy hátast, én pedig ugyanazt mondtam, mint most a sorozatban: édes lányom, mindegy, mit teszel, a lényeg, hogy boldog légy” – fejtegette Trokán a Blikknek.

“A legfontosabb kérdés, észreveszi-e egy szülő, hogy a gyereke már felnőtt” – tette hozzá a színész.