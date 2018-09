Liptai Claudia szerelmet vallott Csonka Picinek

Azt írja a Bors, hogy kedd este jó pár ember derült Liptai Claudia és férje, Pataki Ádám Édes­kettes című színpadi show-ján. A párosnak ezúttal Ábel Anita és Csonka András se­gédkezett a desszer­tek elkészítésében, oda-vissza ment a poénkodás, és fény derült egy titokra is.

Most, itt az elején áruljuk el, amit most tényleg nagyon szűk körben fognak csak tudni. Én a drága művész urat 25 éve ismerem, és megmondom őszintén – Ádám is tudja –, szerelmes voltam belé. De nagyon