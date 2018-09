Majdnem hét hónapos már Kovács Kokó István harmadik gyermeke, a kisfiú világrajöveteléről mi is beszámoltunk. Kokó az azóta eltelt idő alatt nem mutatkozott nyilvánosan legkisebb gyermekével, viszont most csodaszép fotót közölt, amin látható fia is.

Az olimpiai bajnok ökölvívó épp a törökországi Antalyában lazít családjával együtt az Instagramjára feltöltött fotó szerint, amin kivételesen nemcsak Zalán apró végtagjai látszanak, hanem az egész baba.