Hosszú Katinka kibékült úszótársával

Azt írja a Bors, hogy amikor kiderült, hogy Jakabos Zsuzsa edző-férjének, Petrov Ivánnak a testvére, Árpád irányítja majd Hosszú Katinka felkészülését, beindult az élcelődés, hogy milyen remek hangulatú vasárnapi ebédeket ejtenek majd meg családilag. A lap megjegyzi, szerintük közismert, hogy a két úszónő nem beszélt egymással.

A kazanyi világkupán viszont együtt mosolyogtak, miután a 4×100-as vegyesváltóval bronzérmet nyertek.

„Meglepően jó volt a hangulat az egész csapaton belül. A két lány is kezd egymásra találni. A váltóban elért harmadik hely is egyértelműen annak tudható be, hogy egyre jobb a kapcsolat Katinka és a többi úszó között” – mondta a lapnak egy bennfentes, aki arról is beszélt, hogy a Hosszú és Jakabos korábban szoros barátságot ápolt, elválaszthatatlanok voltak, edzőtáborok, versenyek alatt közös szobában laktak, és rivalizálás csak a medencében volt közöttük. A bennfentes szerint a viszony Shane Tusup miatt romlott meg, ezt Jakabos egykori nyilatkozata is megerősíti, ugyanis egyszer azt nyilatkozta, hogy „amióta Katinka elkezdett úszni Shane-nel, azóta nem annyira beszélünk”. Shane viszont már távol van, helyette viszont talán van más.