Botrányba fulladt Dua Lipa kínai koncertje, biztonsági őrök erőszakoskodtak a rajongókkal – videó

Botrányba fulladt Dua Lipa szerda esti, Sanghajban tartott koncertje, a fellépés közben ugyanis a biztonsági őrök erőszakosan elrángattak néhány rajongót, amiért azok a melegek jogait hirdető, szivárványszínű zászlókat lengettek – írja a Metro.

A dulakodásra a brit énekesnő is felfigyelt, és a beszámolók szerint nagyon megviselték a történtek, a koncertet is alig tudta befejezni.

– szólt könnyes szemmel a közönséghez.

A biztonságiak erőszakos fellépéséről több videó is felkerült az internetre. A Twitteren rengeteg rajongó kiállt az énekesnő és a meghurcolt rajongók mellett, mondván, hogy 2018-ban az ilyesmi nagyon nem oké.

I just CANT believe it. This is the show of Dua Lipa in Shanghai. All the fans are forbidden to stand out and could only sit on to see the show?!? If you don’t, the guard would use violence to kick u out. It’s unbelievable... #dualipa pic.twitter.com/quITZNLVxU