Balázsovits Edit Alföldi Róbertről: “Az emberek elválnak időnként egymástól”

Ábel Anita Story-jából derült ki, hogy Balázsovits Edit hogyan élte meg, amikor megszakadt a kapcsolata Alföldi Róberttel. A páros legendás barátságáról annak idején mindenki tudott, arról viszont most először lehet olvasni, hogy ez már csak emlék.

“Az emberek elválnak időnként egymástól. Én azt hittem, hogy a barátok nem, de igen, azok is. Szeretettel gondolok rá, mert nagyon sokat köszönhetek neki, fantasztikus partnerem volt a színpadon, és nagyon jó előadásokban rendezett” – mesélte a színésznő a Story magazinban megjelent cikkben, amelyből az is kiderült, hogy annak idején Alföldi volt az esküvői tanúja is.

“Igen, úgy látszik, ennek a kapcsolatnak volt egy eleje, meg egy vége. Ha összefutunk, nagyon örülünk egymásnak, de ennyi.”

Nem ez az egyetlen csalódás, ami megváltoztatta Balázsovits Editet. Gyerekkori sérelmekről és a mostani életéről is sokat elárult a cikkben.